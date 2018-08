Afghanistan: 7 civili uccisi in attacchi

(ANSA) - KABUL, 2 AGO - Sette civili, tra i quali quattro bambini, sono rimasti uccisi oggi in Afghanistan dall'esplosione di due bombe nelle province meridionali di Helmand e Kandahar, secondo fonti della polizia. Un ordigno improvvisato posto al lato di una strada a Balazer, nella provincia di Kandahar, è esploso investendo un'auto che passava e provocando tre morti e tre feriti. "L'attacco era apparentemente diretto contro militari dell'esercito, ma ha colpito per errore dei civili", ha detto Qasim Afghan, portavoce della polizia di Kandahar.

Nell'esplosione di un'altra bomba a Mahajir, nella provincia di Helmand, sono rimasti uccisi quattro bambini tra i 7 e i 10 anni. Secondo le ultime statistiche rese note dalla missione dell'Onu in Afghanistan (Unama), nei primi sei mesi di quest'anno sono stati 1.692 i civili morti in attentati e attacchi armati, il numero più alto registrato negli ultimi dieci anni.