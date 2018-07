Bolivia, Cina dona materiale militare

(ANSA) - LA PAZ, 31 LUG - La Cina ha donato alla Bolivia un quantitativo di materiale militare, consegnato nel corso di una cerimonia a La Paz a cui hanno partecipato, fra gli altri, il presidente Evo Morales ed il ministro della Difesa, Javier Zavaleta. Lo riferisce l'agenzia di stampa Abi.

Il materiale - dieci veicoli per il trasporto del personale, 536 visori notturni, quattro purificatori di acqua e dieci cisterne - servirà all'esercito per le sue attività sul terreno e per assistenza alla popolazione in eventuali calamità naturali. In un incontro con Morales, Yu ha ricordato che "come socio strategico della Bolivia, la Cina è disposta a rafforzare le relazioni bilaterali in tutti i campi. Al momento siamo il secondo partner commerciale della Bolivia ed il suo primo Paese finanziatore straniero. In futuro potremmo diventare il primo socio commerciale ed il primo per gli investimenti di capitale".