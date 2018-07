Erdogan, summit a quattro a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 30 LUG - La Turchia vuole organizzare un summit a 4 con Francia, Germania e Russia il prossimo 7 settembre a Istanbul per discutere di "quello che possiamo fare insieme nella regione". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti sul volo di ritorno dal viaggio in Africa. Al di là di "questo quartetto", la Turchia continuerà il suo dialogo diretto con la Russia, ha precisato Erdogan, che la scorsa settimana a Johannesburg ha incontrato Putin a margine del summit dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Al momento non ci sono conferme ufficiali sul vertice dagli altri Paesi citati dal presidente.