Elezioni in Cambogia, affluenza all'80%

(ANSA) - BANGKOK, 29 LUG - L'affluenza al voto legislativo di oggi in Cambogia, in cui la conferma in carica del premier Hun Sen è scontata, è stata dell'80,49 per cento. Lo ha comunicato poco fa la Commissione elettorale, circa due ore dopo la chiusura dei seggi. Il numero rappresenta un calo di circa il 10 per cento dalle elezioni locali della scorsa estate, alle quali aveva partecipato anche il "Partito cambogiano di salvezza nazionale" (Cnrp), il principale movimento dell'opposizione.

Sciolto dalla magistratura lo scorso ottobre, il partito aveva invitato i suoi sostenitori ad astenersi nel voto di oggi. In pratica rimasto senza rivali per il suo "Partito popolare cambogiano", il premier Hun Sen punta ad avere un'alta affluenza per dare legittimità alla sua vittoria. In campagna elettorale erano state segnalate diverse intimidazioni specie nelle campagne, con interi villaggi minacciati di vedersi tagliati fondi statali e servizi in caso di non voto.