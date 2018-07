Piogge a Pechino, cancellati 670 voli

(ANSA) - PECHINO, 16 LUG - Le piogge torrenziali, abbattutesi già da ieri sul nord della Cina, hanno mandato in tilt per tutta la giornata il sistema dei trasporti anche a Pechino, tra diverse centinaia di voli cancellati all'aeroporto internazionale, dissesti stradali e inondazioni di intere aree.

Secondo i dati postati sul sito web del Beijing Capital International Airport, si sono attestati a quota 670 le partenze cancellate al tardo pomeriggio, tutti relativi a voli domestici.

Code di auto si sono formate lungo le arterie intorno alla capitale, spiegando l'allerta meteo sul combinato tra forti venti e pesanti piogge. Secondo i media locali, 22 stazioni di rilevazione hanno segnato precipitazioni oltre i 100mm per ora, mentre 108 si sono fermate a quota 50mm per ora. Una situazione, ha notato Zhang Linna, capo del meteo al Beijing Meteorological Bureau, dovuta all'alta pressione subtropicale proveniente da sudovest, tanto resistente da far ipotizzare 18 giorni di piogge pesanti o medie.