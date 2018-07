Cina: esplosione in sito industriale, 19 morti

Un'esplosione in un sito industriale nella provincia cinese dello Sichuan ha provocato 19 morti e 12 feriti, ora in condizioni stabili. Secondo l'agenzia Nuova Cina, che cita le autorità locali, l'incidente è avvenuto ieri intorno alle 18.30 all'impianto della Hengda (una società registrata nel 2015 e specializzata in prodotti chimici), in un distretto industriale di Yibin, città nella contea di Jiang'an. L'incendio sprigionatosi è stato spento solo dopo ore, mentre sono in corso le indagini per far luce sull'incidente.(ANSA).+