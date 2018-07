Ragazzi della grotta sedati in barella

(ANSA) - BANGKOK, 11 LUG - Iniziando la fase di recupero, i 12 ragazzi thailandesi estratti con il loro allenatore sono stati sedati, per poi essere legati a una barella durante il trasporto da parte degli speleosub. Lo si vede in un video del salvataggio diffuso pochi minuti fa dai Navy Seal thailandesi, che documenta diversi momenti del lungo percorso verso il ritorno in superficie.