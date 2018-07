Thailandia: riprese operazioni recupero

(ANSA) - BANGKOK, 9 LUG - Le operazioni di recupero degli otto ragazzi più l'allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese. Almeno due ambulanze hanno lasciato a sirene spiegate nell'ultima ora l'area della grotta Tham Luang, mentre un elicottero è stato visto atterrare nell'area. Lo riportano i giornalisti presenti sul posto, e anche se non è chiaro chi possa essere all'interno dei veicoli, ieri una simile attività si era vista nei minuti successivi al ritorno in superficie dei quattro ragazzi portati in salvo.