Thailandia: primo ragazzo fuori 15:30

(ANSA) - BANGKOK, 9 LUG - Il primo ragazzo del secondo gruppo uscirà dalla grotta Tham Luang tra le 19:30 e le 20:30 locali (le 14:30-15:30 in Italia): lo scrive il corrispondente del Guardian in un tweet. Allo stesso tempo, il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn, ha detto in conferenza stampa che la missione per il recupero degli otto ragazzi intrappolati nella grotta con il loro allenatore è prevista per le 21:00 di questa sera (le 16:00 in Italia).