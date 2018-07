Thailandia, escluso il salvataggio oggi

(ANSA) - BANGKOK, 6 LUG - E' stallo nel disperato tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia.

"Non sono ancora in grado di immergersi", ha detto il governatore della regione Chiang Rai, in una conferenza stampa in cui era previsto anche il ministro dell'interno che però ha lasciato il sito delle operazioni. "Vogliamo meno rischi e il miglior piano possibile", ha aggiunto escludendo un imminente avvio dell'operazione di salvataggio, nonostante il pericolo di nuove piogge.