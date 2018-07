Naufragio in Thailandia, 49 turisti dispersi

49 persone risultano disperse dopo che due imbarcazioni turistiche si sono rovesciate per via del mare agitato in un resort di Phuket, nel sud della Thailandia. Lo ha reso noto la polizia locale. 48 le persone salvate dall'imbarcazione, che trasportava in maggioranza turisti cinesi. Tutti tratti in salvo invece i passeggeri di una seconda barca che si è rovesciata nella stessa località, con 39 turisti cinesi ed europei a bordo.

Il traghetto - su cui si pensa viaggiassero un centinaio di turisti perlopiù cinesi - si è rovesciato per la forze delle onde. Sui social media, diversi residenti di Phuket riportano che l'isola è stata colpita da improvvise e fortissime raffiche di vento poco prima del tramonto, decisamente inusuali anche nell'attuale stagione delle piogge, in cui l'afflusso turistico è ridotto. Negli ultimi anni l'area di Phuket e delle isole minori circostanti è diventata particolarmente popolare tra i turisti cinesi, la cui presenza in Thailandia è passata da un milione a oltre dodici milioni nel giro di un decennio.