Trump, stop manovre militari con Seul

(ANSA) - SINGAPORE, 12 GIU - Gli Usa sospenderanno le esercitazioni militari congiunte, i "war games", con la Corea del Sud. Lo ha annunciato Donald Trump nella conferenza stampa seguita al summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un. "Sono molto costose e Seul contribuisce, ma non al 100%", ha osservato il tycoon, mentre sui 32.500 soldati di stanza in Corea del Sud "non c'è alcun piano" per portarli via. "A un certo punto, ad essere onesto, volevo portare via i soldati dalla Corea del Sud, ma questo non è parte dell'equazione in questo momento".