Giappone: danno a Ferrari, ma è truffa

(ANSA) - TOKYO, 10 GIU - Avevano dichiarato alla società di assicurazione di aver avuto un incidente alla guida di una Ferrari su una strada pubblica, quando invece la macchina era stata danneggiata sul circuito da corsa. E' successo nella prefettura di Yamagata, in Giappone, dove quattro uomini sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di truffa aggravata. Si tratta, nell'ordine, di un dentista di Koriyama di 47 anni - proprietario della Ferrari, il presidente 55enne di una concessionaria e centro di riparazioni con sede a Sagae, un carrozziere della stessa società, e un cuoco originario della città di Sendai. Secondo la ricostruzione della polizia, la vettura con il marchio del Cavallino rampante aveva subito dei danni durante la guida sul circuito di Tokai nel dicembre del 2015, ma i quattro uomini si erano messi d'accordo per simulare un incidente casuale in strada tra il dentista e il cuoco nella prefettura di Miyagi, ottenendo fraudolentemente dalla società assicurativa 3,2 milioni di yen, ossia 26mila euro