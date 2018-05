Summit Moon-Kim in territorio Nord

(ANSA) - PECHINO, 26 MAG - Il secondo summit a sorpresa tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si è tenuto al Tongil-gak (o Palazzo dell'Unificazione), l'edificio amministrativo nella parte del villaggio di confine di Panmunjom controllato da Pyongyang.

E' quanto si vede nelle foto e nei video diffusi dalla Blue House, la Presidenza di Seul. La struttura è per funzioni il corrispettivo nordcoreano della House of Peace sudcoreana dove i due leader si sono ritrovati il 27 aprile.

Questa volta è stato Moon a superare ufficialmente il confine: il faccia a faccia, sempre in base alle immagini, è stato molto cordiale al punto che al momento del commiato Moon e Kim si sono abbracciati con trasporto, evidenziando il successo della riunione.