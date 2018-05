Pakistan: conosce donna al telefono, padre gli cava gli occhi

Abdul Baqi ha 22 anni e dopo aver conosciuto una ragazza e sviluppato con lei un'amicizia al cellulare decide di sposarla. Ma quando lo comunica alla famiglia, il padre ed i fratelli, per tutta risposta, lo portano in una stanza e gli cavano gli occhi con un coltello e poi glieli strappano con un cucchiaio. E' successo ieri in Pakistan nell'area di Loralai, nel distretto del Balochistan. Uno dei sette fratelli di Abdul che non ha partecipato all'efferato gesto lo ha portato in un ospedale di Quetta, dove però non ci sono specialisti per gli occhi.

"Volevo sposare una ragazza, ma la mia famiglia ha detto con non permetterà le nozze con una donna che chiacchiera al telefono", ha raccontato il giovane ai media locali. Il padre ed i fratelli di di Abdul sono stati arrestati dalla polizia. Nella maggior parte delle aeree rurali del Pakistan, l'uso del telefono è vietato alle ragazze prima del matrimonio.