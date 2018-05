La Corea del Nord chiude il sito dei test nucleari il 23-25

Le autorità nordcoreane hanno annunciato che lo smantellamento del sito nucleare di Punggye-ri si svolgerà tra il 23 e il 25 maggio. Lo riporta l'agenzia ufficiale Kcna. L'evento, precisa Pyongyang, potrà essere seguito solo da giornalisti provenienti dalla Corea del Sud, Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia. In un comunicato del ministero degli Esteri nordcoreano si precisa che "la Corea del nord sta prendendo una serie di misure tecniche al fine di garantire la massima trasparenza" sulla chiusura del sito nel nordest del paese. Kim Jong-un aveva annunciato lo smantellamento di Punggye-ri lo scorso 29 aprile, due giorni dopo lo storico vertice con il presidente sudcoreano presidente Moon Jae-in. Il leader di Pyongyang aveva già parlato di "cerimonia" pubblica in maggio senza precisare la data. Non è stato scelto un giorno preciso ma un periodo, tra il 23 e il 25, perche' tutto dipenderà dalle condizioni meteo. Il ministero degli Esteri precisa, inoltre, che la scelta di limitare la presenza dei giornalisti è stata determinata dal poco spazio a disposizione.