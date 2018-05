Fissato il summit Trump-Kim, Pompeo riporta in Usa i prigionieri

Il luogo dell'incontro fra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe essere annunciato la prossima settimana: l'incontro potrebbe durare più di una sola giornata.

Soddisfatto Trump. Intanto i 'tre americani' detenuti in Corea del Nord sono stati liberati 'in buone condizioni' di salute e stanno tornando a casa 'senza assistenza'. Kim Dong-chul, Tony Kim e Kim Kak-song ed erano detenuti per spionaggio e 'atti ostili' contro la Corea del Nord e la loro liberazione era una condizione posta da Trump per fissare il vertice con il leader nordcoreano.