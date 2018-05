Kim,'inutile atomica se non c'è minaccia'

(ANSA) - PECHINO, 8 MAG - Nel momento in cui cadono attività "ostili" e minacce alla sicurezza non c'è ragione per la Corea del Nord di essere uno "Stato nucleare". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente Xi Jinping, nel summit di Dalian. Kim ha auspicato, secondo la Nuova Cina, che Nord e Usa "costruiscano la reciproca fiducia col dialogo" e che le parti prendano "misure regolari e sincronizzate in modo responsabile" verso "la risoluzione politica" ed "eventualmente raggiungere la denuclearizzazione e la pace duratura della penisola".