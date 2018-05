Esplosione in miniera Pakistan, 6 morti

(ANSA) - ISLAMABAD, 5 MAG - Almeno sei persone sono morte oggi in Pakistan per una esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia di Baluchistan. Lo riferisce la tv GEO di Islamabad.

Un responsabile amministrativo locale, Javed Anwar Shahwani, ha indicato che l'esplosione è avvenuta nell'area di Marwar, alla periferia di Quetta, quando nelle gallerie lavoravano oltre 30 minatori.

Quindici di essi, ha aggiunto, sono stati messi in salvo, mentre ancora almeno nove mancano all'appello e squadre di soccorritori cercano di raggiungerli.