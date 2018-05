Trump,'Corea Nord rilascerà 3 americani'

Il presidente americano Donald Trump sembra preannunciare l'imminente liberazione di tre prigionieri Usa da parte della Corea del Nord: "Come tutti sanno, la passata amministrazione ha chiesto a lungo il rilascio di tre ostaggi da un campo di lavoro nordcoreano, ma invano.

State sintonizzati!", ha twittato.

Anche i media americani danno per imminente il rilascio dei tre ostaggi detenuti da mesi: Kim Dong Chul, Kim Hak-song e Kim Sang Duk noto come Tony Kim.

Il tweet di Trump è maturato dopo le voci, secondo cui la Corea del Nord avrebbe trasferito i tre americani detenuti dai campi di lavoro in un hotel nella periferia di Pyongyang, a poche settimane dal summit tra il tycoon e il leader nordcoreano, Kim Jong-un. I tre cittadini Usa sarebbero stati trasferiti a inizio aprile, su disposizione delle autorità nordcoreane. Sono stati condannati ai lavori forzati per spionaggio o indefiniti "atti ostili".