Armenia: paralisi treni

(ANSA) - MOSCA, 02 MAG - La circolazione ferroviaria in Armenia è stata sospesa: lo riferisce l'agenzia Interfax. I media locali riportano che alcuni abitanti della zona hanno bloccato i binari che collegano Gyumri a Yerevan. Sono state anche bloccate l'autostrada che collega Yerevan e Sevan in parte quella che collega Armenia e Georgia. Ieri il Parlamento armeno non ha eletto premier l'oppositore Nikol Pashinyan, che ha guidato le proteste di queste settimane portando alle dimissioni dalla carica di primo ministro dell'ex presidente Serzh Sargsyan. Pashinyan ha quindi esortato i suoi sostenitori a scioperare e a bloccare le strade del paese. Anche parte del personale dell'aeroporto Zvartnots di Yerevan ha aderito allo sciopero e 20 persone in uniforme hanno lasciato lo scalo e si sono unite agli abitanti di Parakar che hanno bloccato la strada che da Yerevan conduce all'aeroporto. Pashinyan ha esortato i suoi sostenitori a evitare violenze. "No agli scontri, no alle aggressioni. Tutte le nostre azioni devono essere pacifiche"