Esplosioni a Kabul: almeno 25 vittime. Isis rivendica

Si è ulteriormente aggravato a 25 morti e 45 feriti il bilancio della duplice esplosione avvenuta oggi all'interno della zona di massima sicurezza di Kabul. Nel duplice attacco sono morti almeno quattro giornalisti, e altri sono rimasti feriti. L'Isis ha rivendicato il duplice attentato. In un comunicato pubblicato attraverso la sua agenzia di stampa Amaq si assicura che l'operazione ha causato "fra 90 e 100 morti".



Il portavoce della polizia, Hashmat Stanekzai, ha precisato che i quattro operatori dei media uccisi sono due giornalisti afghani, più un fotografo della Afp, Shah Marai, e un cameraman di Tolo Tv.



Tutti si trovavano sul posto per coprire la prima esplosione, avvenuta nel quartiere di Shashdarak - vicino al Dipartimento nazionale di sicurezza - e provocata da un kamikaze in motocicletta. Gli attentati non sono stati ancora rivendicati.