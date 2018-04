Coree: media francese, 'a Pyongyang non sanno nulla'

"A Pyongyang, gli abitanti non sanno nulla del summit storico tra le due Coree": è quanto scrive France Info, riportando informazioni della sua corrispondente nella capitale della Nordcorea, Elise Delève. Tra le poche presenti sul posto, la giornalista parla di "grande silenzio" rispetto allo storico incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, sulla linea di demarcazione militare che divide la penisola. Secondo la cronista, prosegue France Info, "nessuna informazione sul summit è ancora giunta agli abitanti. E' l'agenzia di stampa ufficiale del regime a decidere il momento in cui le notizie vanno diffuse. E bisogna precisare che i nordcoreani dispongono di un solo tg al giorno, sulla prima rete tv di Stato. Non c'è internet, come lo conosciamo altrove, ma un web locale", conclude France Info.