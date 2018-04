Birmania: rientrata la famiglia Rohingya

Il governo della Birmania ha deciso di accogliere la prima famiglia di Rohingya, la minoranza musulmana protagonista di un esodo che negli ultimi sette mesi ha portato oltre 700mila persone a scappare in Bangladesh per sfuggire all'offensiva dei militari. Stando a un comunicato del governo birmano la famiglia, composta da cinque persone, è già tornata nello stato del Rakhine e si è sistemata a casa di alcuni parenti. I profughi hanno ricevuto un documento di identità ma non la cittadinanza che la Birmania, paese a maggioranza buddista, rifiuta di concedere alla minoranza musulmana. Nella nota ufficiale non è precisato se vi saranno altri rimpatri, ma l'Onu ha già espresso la sua preoccupazione che non ci siano le condizioni per un "rientro sicuro, dignitoso e sostenibile". L'Unhcr ha chiesto alle autorità della Birmania di "creare queste condizioni che vanno oltre le infrastrutture logistiche".