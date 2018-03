Malala: tweet gioia per ritorno a casa

(ANSA) ISLAMABAD, 31 MAR - Tornata dopo quasi sei anni nella città e nella casa che l'ha vista bambina, la premio Nobel per la Pace pachistana, Malala Yousafzai, ha manifestato la sua gioia via twitter definendo Mingora e la Valle dello Swat "il posto più bello per me sulla terra".

Nel suo profilo Twitter la ventenne leader pachistana ha anche pubblicato una foto insieme ai suoi genitori e fratelli davanti alla casa da lei abitata fino all'attentato del 2012 da parte dei talebani.

E in un altro messaggio ha aggiunto: "Una gioia davvero grande nel vedere la casa dei miei genitori, nel visitare gli amici e nel mettere i miei piedi di nuovo su questa terra".