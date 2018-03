India: 110mila posti ferrovie per 28mln

(ANSA) - NEW DELHI, 31 MAR - I posti di lavoro disponibili sono 110mila, ma le candidature arrivate sono 28 milioni. Già si configura come il più grande concorso pubblico per posti di lavoro mai organizzato quello indetto dalle Ferrovie indiane, come scrive oggi il quotidiano The Times of India.

Il primo bando lanciato giorni fa riguarda 90.000 posizioni, mentre fra qualche giorno ne verrà ufficializzato un secondo relativo ad altre 20.000 disponibilità lavorative. Le retribuzioni previste variano da 18.000 rupie mensili (225 euro) ad un massimo di 63.200 (790 euro) per i ruoli più qualificati.

Le Ferrovie sono il principale datore di lavoro pubblico indiano con un organico che supera gli 1,3 milioni di dipendenti. La disoccupazione attanaglia l'India, Paese che conta oltre 1 miliardo e 300 milioni di abitanti.