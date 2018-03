Corea Nord a Olimpiadi Tokyo 2020

Kim Jong Un ha detto di essere impegnato a fare in modo che il suo paese partecipi alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020 e a quelle invernali di Pechino 2022. Lo ha riferito il presidente del Cio, Thomas Bach, dopo il suo colloquio con il leader nordcoreano a Pyongyang. Un incontro ufficiale di 30 minuti seguito da "45 minuti di conversazioni informali", ha raccontato. Secondo l'agenzia ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency, Bach ha espresso un "vivo ringraziamento" a Kim per la partecipazione della Corea del Nord ai Giochi di Pyeongchang che ha così trasformato l'evento in un "simbolo di pace". Da parte sua il leader nordcoreano ha espresso la sua gratitudine al Cio per le "misure speciali" che hanno consentito agli atleti nordcoreani di gareggiare e ha auspicato "ulteriore collaborazione " con il Comitato.