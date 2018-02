Kamikaze a Kabul, almeno un morto

(ANSA) - KABUL, 24 FEB - Un attentatore suicida è entrato in azione oggi in una zona centrale di Kabul dove si trovano numerosi uffici governativi ed ambasciate. Il ministero dell'Interno, ha fornito un bilancio provvisorio di almeno un morto e una decina di feriti, di cui almeno tre in gravi condizioni. Il kamikaze è entrato in azione intorno alle 8.30 ora locale e, secondo le prime informazioni, si sarebbe fatto esplodere nell'area di Shash Darak, con l'obiettivo di colpire uomini delle forze di sicurezza afghane vicino ad una sede della Direzione nazionale della sicurezza (Nds).