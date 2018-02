Bangladesh, rientreranno 6.000 Rohingya

(ANSA) - DACCA, 21 FEB - La Birmania ha raggiunto un accordo con il Bangladesh per reinsediare oltre 6.000 musulmani Rohingya che sono rimasti bloccati in una terra di nessuno tra i due Paesi, mentre i piani per il rimpatrio di centinaia di migliaia di altri vengono ritardati dai timori per la loro sicurezza qualora dovessero tornare in Myanmar. Sono circa 700 mila i Rohingya fuggiti sin dallo scorso agosto dalla Birmania e affluiti in campi profughi nel vicino Bangladesh. Alcuni sono tuttavia rimasti bloccati al posto di frontiera Tombru dopo che la Birmania li ha minacciati intimando loro di entrare in Bangladesh, che però ha negato loro il premesso di entrare nel Pese. Ali Hossain, il più alto funzionario governativo nel distretto di Cox Bazar, ha affermato che i due Paesi hanno deciso che la Birmania identificherà i profughi rimasti bloccati e lo reinsedierà. Hossain ha inoltre detto che la Birmania ha invitato funzionari del Bangladesh a visitare il valico di frontiera di Naikkhongchhari a Tombru e parlare con i profughi.