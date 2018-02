Maldive:presidente per proroga emergenza

(ANSA) - MALE', 19 FEB - Il presidente delle Maldive Abdala Yameen ha chiesto oggi al Parlamento di estendere lo stato di emergenza, in vigore dal 6 febbraio, per altri 15 giorni. Lo riferisce il quotidiano online Maldives Independent.

Il Comitato per la Sicurezza nazionale del Parlamento ha esaminato la richiesta e l'ha approvata rimandandola in aula per il voto finale. Ma per il boicottaggio dell'opposizione che diserta i lavori, sono presenti solo 39 parlamentari, ossia meno della metà dei 43 necessaria per la validità del voto.