Indonesia: erutta vulcano, ceneri a 5 km

(ANSA) - GIACARTA, 19 FEB - Il vulcano Sinabung sull'isola indonesiana di Sumatra ha eruttato una colonna di ceneri che si è innalzata per oltre 5.000 metri nell'atmosfera, mentre nubi roventi sono scese lungo le sue pendici. Non ci sono stati morti o feriti, ha detto l'Agenzia nazionale per la riduzione dei danni.

Il vulcano, uno dei tre al momento attivi in Indonesia, era rimasto silente per quattro secoli prima di tornare a eruttare nel 2010, uccidendo due persone. Un'altra eruzione nel 2014 aveva causato la morte di 16 persone, mentre altre sette morirono in un'eruzione del 2016. Negli ultimi anni circa 30.000 persone sono state costrette a lasciare le case intorno alla montagna. A Darwin, in Australia, è stata emessa un'allerta alle compagnie aeree.