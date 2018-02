India: al via voto in Tripura

(ANSA) - NEW DELHI, 18 FEB - Gli elettori dello Stato nordorientale di Tripura, uno dei più piccoli dell'India, votano oggi per scegliere 59 dei 60 membri dell'Assemblea nazionale (un seggio verrà assegnato successivamente), in un appuntamento in cui il partito Bjp del premier indiano Narendra Modi tenta di battere il Partito comunista marxista (Cpm) che è al potere da 25 anni.

Le operazioni di voto sono cominciate alle 7 locali e si concluderanno alle 16, mentre i risultati verranno annunciati soltanto il prossimo 4 marzo.

Il 'chief minister' (governatore) comunista Manik Sarkar tenta di conquistare il suo sesto mandato consecutivo, mentre il Bjp ambisce di ottenere la maggioranza trasformando il Tripura nel 20/o Stato governato in India.

Nelle ultime elezioni del 2013 il Cpm ha fatto suoi 50 dei 60 seggi disponibili, ma questa volta secondo i sondaggi il risultato è molto più incerto. Il Tripura ed il Kerala sono gli unici due stati indiani ad avere un partito comunista al governo.