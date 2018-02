Pakistan: 4 pene morte a assassino bimba

(ANSA) -ISLAMABAD, 17 FEB - Un tribunale speciale pachistano ha inflitto oggi a Lahore quattro condanne a morte, un ergastolo e una forte multa all'imputato Imran Ali, riconoscendolo colpevole dello stupro e assassinio di una bambina di sei anni di nome Zainab Amin.

La bambina, di cui Imran era lontano parente, era scomparsa da casa a Kasur il 4 gennaio e il suo cadavere era stato ritrovato il 9 gennaio vicino ad una discarica, in una vicenda che ha suscitato una forte commozione sia in Pakistan sia a livello internazionale.

Le condanne a morte sono state comminate per sequestro, stupro, omicidio e per atto di terrorismo. L'ergastolo ha riguardato invece l'accusa provata di sodomia.