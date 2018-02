(ANSA) - ROMA, 14 FEB - In Pakistan quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver 'rubato' il liquido spinale, prelevandolo senza consenso, ad almeno 90 persone, per rivenderlo al mercato nero. Lo riporta il Daily Mirror, secondo cui i membri della gang operavano nella città di Hafizabad, ai confini con l'India, spacciandosi per funzionari governativi.

La città era già salita alla ribalta delle cronache in passato per un traffico di organi umani. Il fluido cerebrospinale si trova intorno al midollo spinale e alle meningi, e viene prelevato, inserendo un ago tra le vertebre, e analizzato, di solito per diagnosticare malattie.

A far scoprire la banda, i cui membri affermavano di dover fare il prelievo a fini di ricerca, è stata la denuncia da parte del padre di un ragazza di 17 anni, che ha avuto un malore dopo il prelievo. Secondo un'emittente pakistana, uno degli arrestati avrebbe confessato di aver ricevuto un'offerta di 300 sterline, circa 336 euro, per 15 campioni.

"La polizia - si legge sul sito del quotidiano - ha suggerito che in questo caso il fluido potrebbe essere stato così ricercato perché richiesto da alcuni omeopati". (ANSA).