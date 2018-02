Giochi: Corea Nord, non incontreremo Usa. Onu, chance per denuclearizzare

La delegazione nordcoreana di alto livello che domani sarà al Sud per l'apertura delle Olimpiadi di PyeongChang "non ha intenzione d'incontrare la controparte Usa", guidata dal vicepresidente Mike Pence. "Non abbiamo mai implorato di avere un dialogo con gli Usa e così sarà anche in futuro", ha detto un direttore del ministero degli Esteri di Pyongyang, in un dispaccio della Kcna. Pyongyang ha annunciato ieri che nella delegazione in missione per tre giorni al Sud ci sarà Kim Yo-jong, sorella minore del leader Kim Jong-un.



Pence, che guiderà la delegazione Usa, ha annunciato ieri da Tokyo che Washington è pronta "ad applicare contro il Nord le sanzioni più rigide mai applicate". In conferenza stampa con il premier Shinzo Abe, ha assicurato che "al regime di Pyongyang non sarà consentito di rovinare l'atmosfera delle imminenti Olimpiadi". La durezza dei toni non ha smorzato le attese di un possibile incontro diretto tra le due delegazioni, ipotesi che è stata esclusa martedì dal Dipartimento di Stato americano. Malgrado gli inconsueti sforzi di Seul e Pyongyang in nome della tregua olimpica, gli Usa sono intenzionati a tenere "la pressione al massimo" perché il Nord rinunci a piani nucleari e missilistici. L'Ufficio presidenziale di Moon Jae-in, tuttavia, ha fatto sapere nei giorni scorsi che non mancheranno molteplici occasioni di contatto con la delegazione del Nord. Nel colloquio telefonico di una settimana fa col presidente Donald Trump, Moon ha espresso l'auspicio che la visita di Pence possa contribuire al processo di pace nella penisola.



Onu, chance per denuclearizzare - "È una finestra di opportunità per creare le condizioni per arrivare alla denuclearizzazione della Corea del Nord. Questo è il fatto principale, è l'imperativo. La tregua olimpica è un messaggio forte". Lo ha detto Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, in visita al Villaggio olimpico di Gangneung alla vigilia dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici di PyeongChang.



Sabato incontro Moon e delegazione Corea Nord - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in incontrerà sabato la delegazione del Nord, il cui arrivo è atteso domani per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi e nell'ambito di una missione di tre giorni: lo ha riferito il portavoce dell'Ufficio presidenziale di Seul, Kim Eui-kyeom, nel resoconto della Yonhap. La delegazione del Nord è guidata da Kim Yong-nam, presidente del Presidium dell'Assemblea suprema del popolo e Capo dello Stato de facto, e include anche Kim Yo-jong, la sorella minore del leader Kim Jong-un.