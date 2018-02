Taiwan: nessun italiano coinvolto

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Da quello che sappiamo non ci sono italiani coinvolti" nel violento terremoto che ha colpito Taiwan: lo ha detto il rappresentante dell'ufficio italiano di promozione economica commerciale e culturale a Taiwan, Donato Scioscioli, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. In base alle relazioni diplomatiche tra Italia e Taiwan al momento Scioscioli svolge le funzioni di console.