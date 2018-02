Coree: sorella Kim delegazione Olimpiadi

C'è anche Kim Yo-jong, la sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-un, nella delegazione di alto livello dello Stato eremita che parteciperà venerdì alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di PyeongChang.

Il Nord ha informato il Sud della presenza di Kim, promossa a primo vice direttore del dipartimento Propaganda e Agitazione del Partito dei Lavoratori. Farà parte della delegazione di 22 persone guidata da Kim Yong-nam, capo del cerimoniale e presidente del facto, secondo il ministero dell'Unificazione di Seul.

Intanto una delegazione della Corea del Nord con 229 cheerleader è giunta al Sud in mattinata, ritornando a un evento internazionale per la prima volta in 13 anni. In totale sono 280 i componenti che hanno attraversato il confine a Paju, guidati dal ministro dello Sport Kim Il-guk. Ci sono 4 funzionari del Cio, 26 elementi del team dimostrativo di taekwondo e 21 giornalisti.

Sorridenti e dall'età intorno ai 20 anni, le cheerleader indossavano cappotto rosso e colbacco, la divisa del Nord per le Olimpiadi di PyeongChang.