Talebani 'attivi' in 70% Afghanistan

(ANSA) - KABUL, 31 GEN - I talebani sono "apertamente attivi" sul 70% del territorio dell'Afghanistan, "una percentuale molto maggiore di quanto si registrava nel 2014, prima del ritiro delle truppe straniere dal Paese". In uno studio costato "mesi di ricerche" la Bbc ribadisce che gli insorti "controllano o minacciano" una fetta di territorio sempre più grande, come dimostrano i numerosi attacchi e attentati realizzati negli ultimi tempi. Al riguardo un portavoce del governo afghano ha però respinto le conclusioni del rapporto, assicurando che le forze di sicurezza afghane hanno il pieno controllo della "maggior parte delle aree del Paese".

La Bbc suggerisce inoltre che anche l'Isis è più presente e attivo che mai in passato, pur se meno forte dei talebani.

Una mappa pubblicata nello studio rivela che i militanti dell'Emirato islamico dell'Afghanistan hanno attualmente sotto il loro controllo 14 distretti (il 4% del totale) ed hanno "una attiva ed apertamente fisica presenza in altri 263 (66%)".