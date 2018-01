India: autobus in canale, 38 morti

E' di 38 morti e una decina di feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri che ha coinvolto nello Stato indiano di West Bengala un autobus per il trasporto di passeggeri, caduto in un canale per un'errata manovra. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians.

L'incidente è avvenuto nell'area di Balirghat dove l'automezzo, che trasportava una cinquantina di persone, ha rotto la barriera di protezione sul ponte Nalini Buske, precipitando nel canale Gobra.

I soccorritori hanno potuto trasferire in ospedale solo nove feriti, mentre le altre sono state via via estratte dalla carcassa dell'autobus, riportato a riva con l'aiuto di alcune gru.