A Bangkok biblioteca intitolata Terzani

(ANSA) - BANGKOK, 29 GEN - Una biblioteca italiana intitolata a Tiziano Terzani, la prima al mondo intitolata allo scrittore famoso per i suoi libri e articoli sull'Asia, sarà inaugurata mercoledì a Bangkok in uno spazio concesso dalla Bangkok University. L'iniziativa è il coronamento del lavoro della sezione locale dell'associazione Dante Alighieri, sotto l'egida e il patrocinio della nostra ambasciata in Thailandia e dell'Ue.

All'inaugurazione saranno presenti anche la moglie Angela e la figlia Saskia, che taglieranno simbolicamente il nastro di apertura. Lo spazio costituirà la prima biblioteca italiana a Bangkok, e al momento dell'apertura conterà su oltre 500 volumi, una quantità però che crescerà rapidamente grazie a imminenti nuovi arrivi dall'Italia. Terzani visse nella capitale thailandese assieme alla famiglia tra il 1992 e il 1995, gli anni in cui scrisse "Un indovino mi disse". La Dante a Bangkok è tuttora attiva nel tentativo di preservare dalla demolizione la storica "Turtle House" in cui i Terzani vissero a Bangkok