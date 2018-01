Corea Sud:rogo,bilancio rivisto 37 morti

(ANSA) - PECHINO, 26 GEN - Il grave incendio di questa mattina al Sejong Hospital di Miryang, in Corea del Sud, ha provocato 37 vittime e non 41 come annunciato in precedenza dalle autorità: la National Fire Agency ha spiegato in una nota di aver fatto addirittura una doppia revisione al ribasso dei morti, prima a 39 e poi a 37, a causa di alcuni errori nel conteggio, in alcuni casi risultato doppio. I feriti risultano essere 125, di cui 14 in condizioni molto gravi.