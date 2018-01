Corea Sud: vittime uccise da gas tossici

(ANSA) - PECHINO, 26 GEN - La maggior parte delle 41 vittime dell'incendio nell'ospedale Sejong di Miryang, in Corea del Sud, tutte ancora da identificare, sarebbero decedute per i gas tossici sprigionati dalle fiamme. Lo fanno sapere i vigili del fuoco che hanno impiegato tre ore per domare l'incendio, divampato al pronto soccorso al piano terra, che avrebbe potuto causare ancora più vittime se avessero raggiunto i piani superiori.

Sono nove le persone seriamente ferite e oltre 70 quelle in modo lieve.

L'ospedale è dotato di 193 letti. Un totale di 111 pazienti e lo staff dell'ospedale sono stati trasferiti in sei strutture non lontane, mentre 94 ospiti dell'ospizio adiacente sono stati evacuati senza danni.