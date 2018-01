Afghanistan: razzo su casa, 9 morti

(ANSA) - KABUL, 26 GEN - Nove persone sono morte oggi nella provincia nord-orientale afghana di Ghazni quando un razzo ha colpito la loro casa durante uno scontro fra le forze di sicurezza e i talebani. Lo riferisce la tv Tolo di Kabul.

La polizia in un comunicato ha precisato che l'incidente è avvenuto nel villaggio di Qara Baghi, alla periferia del capoluogo Ghazni City, aggiungendo che la responsabilità delle vittime va attribuita ai talebani.

Questi ultimi tuttavia hanno respinto l'accusa ed hanno trovato in questo il sostegno di un membro del Consiglio provinciale, Hassan Reza Yousufi, per il quale il razzo è stato sparato da un velivolo governativo afghano.

Le vittime, si è appreso, sarebbero quasi tutte donne e bambini.