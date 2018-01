Salgono a 40 morti attacco a hotel Kabul

(ANSA) - NEW DELHI, 25 GEN - E' salito a 40 morti il bilancio ufficiale delle vittime dell'attacco lo scorso fine settimana all'Hotel Intercontinental di Kabul, rivendicato dall'Isis. Lo riferisce oggi 1TvNews. Tra le vittime 15 sono straniere, fra cui quattro americani.

Dopo aver precisato che le altre vittime sono afghane, l'emittente ricorda che fra i morti Usa vi è Glenn Selig, portavoce di Rick Gates, consigliere della campagna elettorale di Donald Trump. Lo stesso capo della Casa Bianca lo ha ricordato in un tweet.

Il bilancio di vittime era stato fissato giorni fa dal governo di Kabul a 22 morti, mentre la tv Tolo già domenica, citando "fonti credibili", parlava di 43 morti. Ma oggi il portavoce del ministero della Sanità, Wahid Majrooh, lo ha elevato a 40.

Per quanto riguarda gli stranieri, oltre ai quattro americani si è saputo di nove ucraini, un kazako e un cittadino tedesco.