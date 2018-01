Pakistan,preso chi stuprò e uccise bimba

(ANSA) - ISLAMABAD, 23 GEN - Un giovane di 24 anni, Imran Ali, è stato arrestato in Pakistan dalla polizia che lo ritiene colpevole dello stupro ed assassinio a Kasur, nella provincia di Punjab, di Zainab Amin, una bambina di sei anni. Una vicenda che ha suscitato un vasto clamore nella società pachistana.

La piccola stava andando il 4 gennaio ad una lezione di Corano da sola, mentre i genitori erano in pellegrinaggio in Arabia Saudita, quando è scomparsa senza lasciare tracce. Il suo cadavere è stato ritrovato cinque giorni dopo in una discarica della città.