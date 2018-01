India: affonda barcone con 40 alunni

(ANSA) - NEW DELHI, 13 GEN - Un barcone sovraffollato con una scolaresca di almeno 40 alunni a bordo è affondato oggi nel Mar Arabico a circa due miglia a largo della spiaggia di Dahanu, nello Stato centrale indiano di Maharashtra, con un bilancio provvisorio di due morti e 35 ragazzi salvati. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti.

Le ricerche per localizzare eventuali altri superstiti sono ancora in corso con l'ausilio di mezzi navali ed aerei.

Testimoni oculari hanno riferito ai media che il barcone era sovraffollato e gli alunni a bordo non indossavano il giubbotto di salvataggio, come prescritto per le gite scolastiche.