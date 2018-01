Bangladesh: divieto matrimoni Rohingya

L'Alta corte del Bangladesh ha confermato l'applicazione di una legge che vieta ai musulmani di etnia Rohingya di sposarsi nel Paese, sia tra membri della minoranza in fuga dalla Birmania, sia nei casi in cui uno degli aspiranti coniugi sia cittadino bengalese. Il provvedimento, che risale al 2014, è tornato ora d'attualità per il caso di un bengalese di 26 anni che ha sposato una 18enne Rohingya rifugiata in uno dei campi sorti al confine con la Birmania dallo scorso agosto, quando iniziò l'esodo di oltre 600mila Rohingya in fuga dall'offensiva dell'esercito birmano, che l'Onu ha definito "un esempio da manuale di pulizia etnica". L'Alta corte ha confermato la legge respingendo la petizione di Babul Hossain, padre dello sposo, che da quando le autorità hanno scoperto il suo matrimonio è in fuga e tuttora ricercato dalla polizia. I giudici hanno ordinato a Hossain anche il pagamento di mille euro in spese legali. Le autorità di Dacca temono che, i Rohingya cercherebbero di ottenere la cittadinanza.