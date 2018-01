Macron a Xi, uniti su clima

(ANSA) - PECHINO, 8 GEN - Emmanuel Macron chiede al presidente cinese Xi Jinping di unire le forze nella lotta ai cambiamenti climatici e nel sostegno allo sviluppo in Africa. Il capo dell' Eliseo, parlando a Xi'an, ha detto di voler proporre alla sua controparte di aderire a un "anno di transizione ecologica" per mobilitare sul tema governi e compagnie dei due Paesi. Macron ha espresso sostegno alla "nuova Via della Seta" fatta di ferrovie, porti e infrastrutture tra Asia ed Europa assicurando l'aiuto della Francia soprattutto in Africa.