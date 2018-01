Mosca, riunione Onu è interferenza Usa

(ANSA) - MOSCA, 05 GEN - "Gli Stati Uniti continuano la loro politica d'interferire in modo aperto o nascosto negli affari di altri stati: con l'apparente preoccupazione per i diritti umani e la democrazia, attaccano spudoratamente la sovranità di altre nazioni".

Così il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov all'agenzia Interfax. "È in questa luce che vediamo l'iniziativa americana di convocare una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu su un problema di stretta natura interna".