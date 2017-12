Vietnam: 14 condannati per terrorismo

(ANSA) - BANGKOK, 28 DIC - Ventitré persone sono state condannate ieri in Vietnam a pene dai cinque ai 16 anni di reclusione per terrorismo e sovversione, accuse in parte relative a un piano di attaccare con bombe molotov l'aeroporto di Ho Chi Minh City. Lo scrivono oggi i media statali.

I 14 condannati per terrorismo sarebbero legati a un gruppo di dissidenti in esilio con base in California, chiamato "Governo centrale provvisorio del Vietnam", legato al passato regime del Vietnam del sud sostenuto dagli Usa durante la guerra negli anni Sessanta e Settanta. Il loro attacco, avvenuto lo scorso aprile, ha visto l'esplosione di una molotov senza causare feriti, mentre un altro ordigno è rimasto inesploso.

Altre nove persone, nella provincia di Binh Dinh, hanno ricevuto pene dai tre ai 14 anni di carcere per sovversione e diffusione di propaganda anti-statale, per aver distribuito opuscoli contro il partito comunista in un villaggio lo scorso febbraio.